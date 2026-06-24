Alcalde de Lima evalúa nuevo cierre de tránsito ante posibles movilizaciones

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció la posibilidad de ejecutar una nueva restricción temporal del tránsito vehicular en el Centro Histórico de Lima ante la convocatoria de posibles movilizaciones programadas para este sábado 27 de junio.

El burgomaestre capitalino informó el último martes que la adopción de esta medida dependerá de los informes de los órganos de inteligencia civil. El cierre de vías busca resguardar la seguridad ciudadana y proteger la infraestructura urbana declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

Preservar orden y afectación

Reggiardo manifestó que las autoridades municipales ejecutarán las restricciones viales las veces que resulten necesarias para preservar el orden público, argumentando que los únicos responsables del impacto económico en los comerciantes y choferes locales son los organizadores de las marchas.

"Toma de decisiones que son difíciles, severas, que mortifican a un determinado número de compatriotas, que sobre todo están en el Centro de Lima, que se ven afectados por el cierre que hemos dispuesto, que lo tendríamos que hacer en la medida en que, si se genera un peligro mayor, pues tendremos que adoptar esas medidas", manifestó.

Normativa municipal

De acuerdo con las declaraciones del alcalde, el centro histórico mantiene una prohibición vigente para el desarrollo de concentraciones políticas. La normativa municipal faculta a la comuna a implementar cercos de seguridad si se identifica un peligro mayor para la integridad de la zona patrimonial.