Acribillan de 10 balazos a mototaxista en SJM: no se descarta ajuste de cuentas

En un nuevo hecho de criminalidad en Lima, un mototaxista fue acribillado de 10 balazos en la zona de Pamplona Baja, en San Juan de Miraflores (SJM). Para salvar su vida, la víctima intentó escapar de sus asesinos; sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano.

De acuerdo con la versión de testigos y vecinos de la zona, el conductor del vehículo menor buscó despistar a sus perseguidores cambiando de ruta por varias cuadras, pero fue en la avenida Manuel Zelaya donde los sicarios abrieron fuego.

Tras ser hallado con varios impactos de bala en el cuerpo, y con ayuda de un patrullero de la PNP, la víctima fue trasladada hacia el Hospital María Auxiliadora, donde los médicos certificaron la muerte de Miguel Ángel Paquillauri.

HIPÓTESIS DEL CRIMEN

De acuerdo con la versión de los agentes policiales, no se descarta que el asesinato sea producto de un ajuste de cuentas, debido a que Ángel Paquillauri registraba antecedentes por hurto y tenencia ilegal de armas. El caso se encuentra en investigación.