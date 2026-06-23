¡Atención damnificados! Así podrás acceder al bono de S/500 por lluvias

El bono permitirá a las familias damnificadas acceder a un alquiler temporal mientras se evalúan soluciones de vivienda.

Se autorizó la entrega de 2.541 Bonos de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), dirigidos a hogares que resultaron gravemente afectados por las intensas lluvias registradas en diversas zonas del país. La medida busca brindar una solución temporal a las familias que perdieron sus viviendas o que ahora se encuentran en condición inhabitable.

Este apoyo forma parte de las acciones del Estado frente a los daños ocasionados por los eventos climáticos que han impactado distintas regiones, obligando a muchas familias a abandonar sus hogares por seguridad. El subsidio está orientado a garantizar que los damnificados cuenten con un espacio seguro mientras se evalúan soluciones definitivas de vivienda.

Las regiones con mayor número de beneficiarios incluyen Huancavelica, Piura, Ica, Huánuco, Cusco, Loreto y Ayacucho, zonas donde las precipitaciones han generado mayores afectaciones en la infraestructura habitacional.

APOYO ECONÓMICO

El bono consiste en una ayuda mensual de S/500 que podrá ser otorgada hasta por 24 meses, con el objetivo de facilitar el acceso a un alquiler temporal a las familias afectadas.

Por otro lado, las autoridades realizan la identificación de los damnificados y la verificación de daños en las viviendas, además de la validación de datos en campo. Posteriormente, el desembolso se ejecuta a través del Banco de la Nación, con la finalidad de agilizar la atención a los afectados por las lluvias.