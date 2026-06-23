Día del Campesino: vecinos y adultos mayores cosechan sus propios alimentos en biohuerto de San Isidro

La iniciativa buscó acercar a la ciudadanía a las prácticas agrícolas sostenibles y destacar la importancia de los agricultores en la seguridad alimentaria del país.

En el marco del Día del Campesino, decenas de vecinos y adultos mayores participaron en una jornada de cosecha de hortalizas y hierbas aromáticas en el Biohuerto Municipal de San Isidro, una actividad que promovió la agricultura urbana, la educación ambiental y el reconocimiento al trabajo que realizan miles de agricultores peruanos para garantizar la alimentación de la población.

Durante la actividad, los participantes recolectaron apio, hinojo, rabanito, hierba Luisa, menta, entre otros cultivos. La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, destacó que la iniciativa busca acercar a la ciudadanía al valor de la agricultura y generar una mayor conciencia sobre el origen de los alimentos que consumimos diariamente.

“Queremos rendir homenaje a los agricultores peruanos, cuyo trabajo es fundamental para el desarrollo del país. Asimismo, buscamos que nuestros vecinos conozcan de cerca las prácticas agrícolas y adopten hábitos sostenibles que contribuyan al cuidado del ambiente y al bienestar de las familias”, señaló.

La jornada permitió a los asistentes conocer las labores vinculadas al cultivo y cosecha de alimentos, así como recorrer las parcelas de hortalizas, hierbas aromáticas y plantas medicinales que forman parte del Biohuerto Municipal, considerado un importante espacio de educación ambiental para vecinos de todas las edades.

Este espacio desarrolla de manera permanente talleres y actividades dirigidas a niños, jóvenes, adultos y personas mayores, quienes aprenden sobre siembra, trasplante, riego, deshierbo y cosecha de diversos cultivos, fortaleciendo una cultura de respeto por el ambiente y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

Asimismo, la Municipalidad de San Isidro impulsa el curso gratuito “Biohuerto en mi Terraza”, mediante el cual los vecinos reciben capacitación especializada para implementar huertos urbanos en sus hogares. A través de esta iniciativa, los participantes aprenden sobre elección de espacios, uso de sustratos y abonos, mantenimiento de cultivos y cosecha de alimentos orgánicos, contribuyendo a la sostenibilidad y la seguridad alimentaria desde el hogar.

Cabe mencionar que la actividad se realizó en el Biohuerto Municipal ubicado en el Parque Bicentenario y formó parte de las acciones organizadas por la comuna para conmemorar el Día del Campesino y reconocer el valioso aporte de quienes trabajan la tierra para llevar alimentos a millones de familias peruanas.