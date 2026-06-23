Denuncian acumulación de residuos en cementerio de Huachipa y piden intervención

Ciudadanos señalan que no se han realizado acciones de limpieza pese a que el problema viene desde el Día de la Madre.

El colapso de basura en el cementerio de Huachipa ha causado molestias entre los vecinos de la zona, ya que tras las celebraciones del Día del Padre, decenas de visitantes habrían dejado el recinto en mal estado.

Asimismo, esta problemática se viene repitiéndose desde hace varias semanas, lo que ha provocado que el desmonte y la basura acumulada dificulten el tránsito y la movilidad dentro de las instalaciones.

SITUACIÓN REPETITIVA

Esta misma problemática ya se venía repitiendo constantemente, ya que durante el Día de la Madre se registró la misma acumulación de basura. En más de un mes no se han tomado acciones concretas para limpiar la zona.

En comunicación con RPP, una ciudadana criticó que no se hayan realizado las acciones correspondientes y señaló que la situación la tomó por sorpresa. "Pensábamos que había botado la basura el alcalde de Chosica, pero he ido después del Día de la Madre, he ido a visitar a mi papá y resulta que me encuentro otra vez con un botadero de basura en esa calle, donde transitan niños también que van al colegio, transitan personas ancianas y es imposible el acceso para pasar, no alcanza; con las justas pasa una moto esquivando todas las basuras", indicó.

CIUDADANÍA MOLESTA

Por otro lado, vecinos de la zona y visitantes del cementerio han señalado que se han registrado filas interminables de ladrillos, bolsas, piedras, maderas y demás objetos de distintos tamaños que se encuentran dispersos en toda la superficie del establecimiento.

Ante ello, solicitan que la Municipalidad de Lurigancho-Chosica tome las medidas correspondientes y realice la limpieza inmediata del lugar.