Refuerzan protección laboral para pacientes con cáncer y prohíben despidos por diagnóstico

Nuevo reglamento garantiza la estabilidad laboral de trabajadores con cáncer y obliga a los empleadores a brindar condiciones adecuadas durante su tratamiento.

La historia de Luis refleja la realidad que enfrentan miles de peruanos diagnosticados con cáncer. En 2019 recibió una noticia que cambió su vida: padecía cáncer de próstata en estado avanzado con metástasis. Además de afrontar la enfermedad, temió perder su empleo, una preocupación común entre quienes deben someterse a largos tratamientos médicos. Hoy, tras superar la enfermedad, continúa trabajando en EsSalud.

Casos como el suyo son los que busca proteger el Decreto Supremo N.° 008-2026-TR, norma que fortalece los derechos laborales de las personas con cáncer. El reglamento establece que será nulo cualquier despido, cese o terminación del vínculo laboral motivado por el diagnóstico de la enfermedad, el tratamiento médico o las secuelas derivadas de esta condición.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano, informó que durante 2025 se registraron cerca de 35 casos vinculados a vulneraciones laborales contra pacientes oncológicos y que en lo que va de 2026 ya se han reportado alrededor de 30. Asimismo, anunció la incorporación de nuevos equipos médicos en Junín y Tacna para mejorar la atención y el tratamiento de las personas con cáncer.

EL CÁNCER EN CIFRAS

Por su parte, la congresista Hilda Portero destacó que la norma obliga a los empleadores a garantizar condiciones adecuadas para los trabajadores que atraviesan procesos de quimioterapia u otros tratamientos. Según cifras citadas en el documento, cerca de 41 mil peruanos fallecieron por cáncer durante 2025, lo que representa un incremento del 33 % respecto a 2019. Además, la tasa de mortalidad pasó de 96 a 119 fallecidos por cada 100 mil habitantes, evidenciando la magnitud del problema de salud pública en el país.