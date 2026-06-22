Cuatro mejoras para evitar que tu e-commerce pierda ventas en el tramo final

Lentitud en la carga, formularios largos y códigos que no llegan, son algunas de las fricciones que impiden que los “carritos llenos” se conviertan en ventas.

Si tu e-commerce atrae a miles de visitantes, pero solo una minoría termina ejecutando la compra, está claro que la solución no es atraer más tráfico, sino cambiar aquello que ha obstaculizado el proceso de checkout. En esta nota encontrarás los ajustes concretos y aplicables que izipay te recomienda para incrementar exponencialmente tus ventas.

En el Perú, donde, según Capece, el comercio electrónico movió US$15,600 MM en 2024, la mayoría de e-commerce invierte el 80% de su presupuesto en atraer más usuarios a sus webs, pero la inversión es casi nula para el checkout, que consiste en el registro de los datos de compra y la confirmación del pago. El resultado: el 70% de las intenciones de compra online no se realizan, de acuerdo con un estudio de Baymard Institute de 2025.

“El problema no es la falta de interés del cliente, sino lo que ocurre en el tramo final de la transacción. Hay tres obstáculos silenciosos que destruyen ventas sin que el negocio lo note”, señala Oscar Alanya, Payment Integrations Manager de izipay.

Al respecto, nos recomienda estar atentos a los siguientes inconvenientes y hacer los ajustes necesarios:

1. Web lenta. Cada segundo extra le da tiempo al comprador para arrepentirse. Y tres segundos adicionales de carga disminuyen, de forma considerable, las posibilidades de conversión.

2. Checkout infinito. El formulario promedio tiene 14 campos, pero la evidencia muestra que debería tener solo 7 para ser efectivo.

3. OTP que no llega. El one-time password (OTP) o código de verificación por mensaje (SMS, WhatsApp o e-mail) que nunca aparece es “el error silencioso más caro del e-commerce”, ya que el cliente no vuelve.

4. Ausencia de una segunda confirmación del pago. Además de la aprobación de la entidad financiera, es importante que la tienda reciba una confirmación automática de la transacción. Sin este proceso, pueden producirse pedidos perdidos, reembolsos y una menor confianza por parte de los clientes.

Sin embargo, hay mejoras que puedes aplicar en 24 horas.

El experto de izipay, plantea cuatro acciones inmediatas que cualquier e-commerce peruano puede implementar para obtener resultados concretos:

1. Medir la velocidad de la página con herramientas gratuitas en Internet. Si el puntaje en móviles es menor a 70, esto se debe cambiar de manera urgente.

2. Reducir campos en el formulario de pago a un máximo de 7.

3. Sumar métodos de pago alternativos. En Perú, no ofrecer opciones como billeteras digitales, pagos con QR, código Yape, código Plin, Apple Pay o Click to Pay, puede excluir a gran parte de los compradores digitales.

4. Activar una verificación en dos capas para que el comprador y el vendedor sepan con certeza si el pago se realizó, incluso si la aplicación se cerró.

Con el fin de facilitar estas nuevas necesidades, desde izipay se desarrollan soluciones que ayudan a los comercios a centralizar la aceptación de pagos, adaptarse a las preferencias de los consumidores y reducir fricciones en el checkout. Un ejemplo de ello es la inclusión de alternativas de pago como billeteras digitales, pagos con QR, Apple y Google Pay, Links de pago, entre otros; que garantizan una experiencia simple, pero, sobre todo, segura.

“No basta con convencer a tu cliente de que el producto es bueno y que lo necesita, pues debe tener el camino ideal para comprarlo. Eliminar fricciones en el checkout es parte de ello”, sostuvo el especialista de izipay.