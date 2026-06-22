Crisis en Hospital Rebagliati: pacientes denuncian colas interminables y falta de medicamentos

El Hospital Nacional Edgardo Rebagliati atraviesa una severa crisis que ha generado preocupación entre los pacientes, debido a largas colas y serias deficiencias en la atención. Los usuarios denuncian que conseguir una cita médica puede tomar varias horas de espera e incluso días de gestión.

Un equipo periodístico del programa “La Calle No Calla” de Panamericana Televisión acudió al nosocomio y constató la presencia de cientos de asegurados formando extensas filas para acceder a atención médica. Los pacientes exigieron a las autoridades de EsSalud una pronta respuesta ante la problemática que afecta al principal hospital de la institución.

Según los reportes, el desabastecimiento de insumos médicos ha impactado con mayor fuerza a pacientes crónicos y oncológicos, quienes aseguran que no están recibiendo sus tratamientos de manera oportuna. Esta situación ha generado gran preocupación entre los usuarios y sus familias.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

A ello se suman las demoras en el área de emergencias, que pueden llegar hasta las 12 horas de espera, lo que ha incrementado el malestar general y las quejas constantes de los asegurados, quienes piden una intervención urgente para mejorar el servicio de salud.