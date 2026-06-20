¡A última hora! Mesa Redonda luce abarrotada por compras del Día del Padre

A pocas horas de celebrarse el Día del Padre, cientos de familias abarrotan las galerías de Mesa Redonda para realizar sus últimas compras y así agasajar a sus seres queridos en esta fecha especial.

El emporio comercial, como es tradición en estas festividades, luce repleto de distintos productos que van desde artículos grandes hasta pequeños, ofreciendo una amplia variedad de opciones y precios para todos los bolsillos.

VENTA DE PRODUCTOS

Algunos comerciantes aprovechan estas fechas para extender su horario de atención hasta altas horas de la noche con el objetivo de vender toda su mercadería. Según indicaron, los productos con temática deportiva son los que más demanda han tenido entre los compradores. “Todo ha salido, más de los equipos, Alianza, la U, todas decoradas por el día del papá”, indicó.

Por otro lado, la variedad de precios se presenta como una de las principales ventajas para los compradores, lo que ha permitido que la demanda se mantenga masiva durante estos días. Los productos pueden encontrarse desde los 5 soles en adelante, adaptándose a distintos presupuestos.