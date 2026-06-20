Gobierno dispuso helicóptero especial para el traslado del papa León XIV en Cusco

Ante el anuncio de la visita del Papa León XIV en el mes de noviembre, el Gobierno, mediante el presidente José María Balcázar, anunció medidas que facilitarán el traslado del sumo pontífice durante su recorrido por diferentes regiones del país.

En ese sentido, el helicóptero denominado “Cusco”, una aeronave que forma parte de un convenio entre el Gobierno Regional y el Ejército del Perú, será el encargado de realizar dichos traslados.

MENSAJE DEL PRESIDENTE

En las declaraciones brindadas por el presidente, quien indicó que el helicóptero quedará a total disposición del papa para brindarle un traslado rápido y seguro. "El helicóptero que está volando, que se quedará en el Cusco con el nombre de 'Cusco', para que cuando venga el santo padre, en la primera quincena de noviembre, tenga la oportunidad de coordinar con ustedes para que se traslade a las provincias cercanas que él pueda elegir, pero que tenga su helicóptero y de forma rápida pueda visitar a los hermanos más excluidos y pobres del Cusco", indicó.

Además, se precisó que los traslados se coordinarán directamente con las autoridades regionales, con el objetivo de asegurar un desplazamiento ordenado y seguro durante la visita.

LUGARES QUE VISITARÁ

Por otro lado, las ciudades hasta ahora confirmadas en su visita al Perú serán Cusco, Pucallpa, Lima, Chiclayo y Piura.