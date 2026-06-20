Chofer de combi fue asesinado a balazos en SJM: lo atacaron cuando se detuvo para recoger pasajeros

El chofer de una combi informal fue asesinado a balazos en la Panamericana Sur, a la altura del puente peatonal Justiniano, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM).

La víctima, Carlos Chimaco (34), manejaba una combi que cubría la ruta entre Atocongo y Huaycán. El crimen ocurrió cuando la unidad se detuvo para recoger pasajeros.

ANTECEDENTES POLICIALES

En ese momento, el atacante —que se hizo pasar como pasajero— sacó un arma de fuego y disparó; realizó al menos cuatro disparos contra el conductor, quien murió en el acto.

La víctima tenía antecedentes policiales por denuncias de robo, así como una requisitoria por el delito contra la seguridad pública y una intervención por resistencia a la autoridad.