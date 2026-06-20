Sujeto fue asesinado a balazos dentro de su vehículo en el Callao: sería un ajuste de cuentas

Un hombre de 50 años, identificado como Walter Chantia, fue asesinado a balazos cuando estaba al interior de su auto, en la cuadra tres del jirón Alfonso Ugarte, a pocos metros de la Municipalidad de Bellavista, en el Callao.

Según primeras investigaciones, el hombre permanecía dentro de su unidad cuando fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en moto. Los atacantes se acercaron al vehículo y le dispararon tres veces sin mediar palabra.

PRIMEROS INDICIOS

Luego de perpetrar el ataque, los sicarios huyeron con rumbo desconocido. Tras llegar, los agentes policiales acordonaron la escena y recogieron los primeros indicios que permitirán determinar cómo ocurrió exactamente el asesinato.

Se conoció que la víctima tiene antecedentes por robo agravado y tráfico ilícito de drogas, por lo que no se descarta que se trataría de un ajuste de cuentas. Hasta el lugar llegaron familiares del sujeto, quienes evitaron declarar a la prensa.