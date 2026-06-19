Padres 24/7: La otra misión de los trabajadores de SAMU

En el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), las emergencias no tienen horario. Las llamadas pueden llegar a cualquier hora del día y cada atención requiere compromiso, vocación y entrega. Sin embargo, detrás de los uniformes, las ambulancias y las largas jornadas de trabajo, también existen historias de amor, esfuerzo y dedicación familiar. En el marco del Día del Padre, tres trabajadores de SAMU comparten cómo equilibran su vocación de servicio con la responsabilidad más importante de sus vidas: ser padres.

Este es el caso de Walter Picoya, médico de SAMU desde hace 11 años, quien llegó a Lima desde Lambayeque hace 14 años con el objetivo de construir un mejor futuro para su familia. Casado desde hace 15 años y padre de Saúl y Micaela, de 14 y 11 años respectivamente, divide su tiempo para sacar adelante a su hogar.

Como cabeza de familia, reconoce que las largas jornadas de trabajo implican sacrificios, pero asegura que cada esfuerzo cobra sentido al ver crecer a sus hijos y acompañarlos en cada etapa de sus vidas.

La historia del licenciado Donny Ruiz Navarro también refleja el compromiso de los padres que forman parte de SAMU. Con siete años de servicio en la institución, actualmente disfruta una de las etapas más especiales de su vida junto a Abigail, su pequeña hija de un año. Junto a su esposa, quien también pertenece al sector salud, ha aprendido a organizar los tiempos y responsabilidades para garantizar el cuidado de la menor pese a los exigentes horarios que ambos mantienen. Antes de incorporarse a SAMU, Donny participó en vuelos humanitarios, experiencia que fortaleció su vocación de servicio y que hoy complementa con su rol de padre.

Por su parte, Aldo Cedamanos Vásquez lleva 13 años conduciendo ambulancias de SAMU y participando en vuelos humanitarios que permiten trasladar pacientes desde distintas regiones del país. Sin embargo, al culminar cada jornada, asume una misión igual de importante: la crianza de sus hijos Marcelo y Moisés, de 9 y 7 años. Desde hace tres años es padre soltero y dedica todo su tiempo libre al cuidado y formación de ambos niños, convirtiéndose en el principal soporte de su hogar. Para él, cada esfuerzo realizado en el trabajo tiene como principal motivación brindarles un mejor futuro.

Historias como las de Walter, Donny y Aldo reflejan el compromiso de los trabajadores de SAMU, quienes no solo responden ante las emergencias de miles de peruanos, sino que también enfrentan diariamente los desafíos propios de la paternidad. Son padres que cumplen guardias, realizan traslados, atienden situaciones críticas y, aun así, encuentran espacio para acompañar a sus hijos, compartir momentos importantes y guiarlos con el ejemplo.

En el Día del Padre, SAMU reconoce y saluda a todos los padres que forman parte de la institución, cuyo esfuerzo y dedicación trascienden las ambulancias y los centros de atención. Porque mientras ayudan a salvar vidas en cada emergencia, también construyen día a día el futuro de quienes más aman.