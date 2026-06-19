Cae banda 'Los Malditos Carroñeros': extorsionaban empresarios del rubro de alimentos en Lima Este

Tras un paciente trabajo de inteligencia, agentes de la Policía Nacional detuvieron a cuatro presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Malditos Carroñeros’, que extorsionaban a empresarios del rubro de alimentos en Lima Este.

Fueron detenidos en el distrito de San Martín de Porres y en el Callao. Se trata de los peruanos Carlos R. (39), alias ‘Carloncho’, y Walter Q. (46), alias ‘Morocho’; y los venezolanos Johan L. (38), alias ‘Caracol’, y José O. (39), alias ‘Gordo’.

Las autoridades intervinieron luego de que un empresario restaurantero denunciara que era extorsionado; le pedían una cuota inicial de 5 000 soles con la finalidad de no atentar contra su vida, la de sus familiares y la de sus clientes.

DEPÓSITO BANCARIO

Se conoció que la Policía Nacional hace un mes ya estaba tras ‘Los Malditos Carroñeros’, pues seis empresarios los habían denunciado; enviaban amenazas por WhatsApp a sus víctimas, les pedían que paguen para dejarlos trabajar tranquilos.

Por eso, coordinaron con un empresario, quien fingió aceptar pagar cupos, y es así que se logra la detención de los criminales. Realizó un depósito bancario y los policías ubicaron al titular de la cuenta; empezó el seguimiento y luego la intervención.