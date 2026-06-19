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ENDES 2025: lactancia materna en menores de seis meses aumentó a 71,1%

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2025 también recoge información sobre vacunación, anemia, desnutrición crónica, desarrollo infantil temprano, salud preventiva, entre otros.



La lactancia materna en niños menores de seis meses alcanzó al 71,1% en el año 2025, cifra superior en 3,7 puntos porcentuales a la registrada el año anterior (67,4%), informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) al presentar los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2025.

El jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores, destacó que la encuesta también recoge información sobre vacunación, anemia, desnutrición crónica, desarrollo infantil temprano, salud preventiva y condiciones de salud de la población adulta mayor, contribuyendo al seguimiento de indicadores clave para el diseño y evaluación de políticas públicas.

Lactancia materna en menores de seis meses aumentó a 71,1%

En el año 2025, el 71,1% de los niños menores de seis meses de edad recibió lactancia materna, porcentaje superior al registrado en 2024 (67,4%). A nivel departamental, las mayores proporciones se observaron en Huancavelica (93,2%), Cajamarca (84,6%) y Puno (84,5%).

El 78,0% de los niños menores de 12 meses recibió vacunas de acuerdo con su edad

La ENDES 2025 reveló que el 78,0% de los niños menores de 12 meses recibió las vacunas correspondientes de acuerdo con su edad. Las mayores coberturas de vacunación se registraron en Tumbes (91,6%), San Martín (90,3%) y Apurímac (88,5%).

El 34,9% de los niños de 6 a 35 meses presentó anemia

Según la nueva directriz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2024, la prevalencia de anemia en la población de 6 a 35 meses de edad fue de 34,9%. Esta condición afectó en mayor proporción a los niños del área rural (43,2%) que a los del área urbana (31,5%).

Consumo de suplemento de hierro alcanzó al 38,7% de niños de 6 a 35 meses

Durante el año 2025, el 38,7% de los niños de 6 a 35 meses recibió suplemento de hierro, porcentaje superior al registrado en 2024 (33,8%), evidenciando una tendencia al incremento en el acceso a este suplemento.

Desnutrición crónica afectó al 12,1% de los menores de cinco años

La desnutrición crónica alcanzó al 12,1% de los niños menores de cinco años de edad. Según área de residencia, esta condición fue más frecuente en el área rural (21,7%) que en el área urbana (7,9%).

Más de la mitad de los niños de 9 a 12 meses tuvo una adecuada interacción con su madre

Los resultados de la encuesta muestran que el 53,0% de los niños de 9 a 12 meses tuvo una adecuada interacción con su madre, porcentaje superior al observado en 2024 (50,8%). Asimismo, el 93,6% de las madres respondió de manera inmediata y adecuada al llanto de sus hijos.

El 44,6% de los niños de 9 a 36 meses alcanzó una comunicación verbal efectiva

La ENDES 2025 informó que el 44,6% de los niños de 9 a 36 meses alcanzó una comunicación verbal efectiva a nivel comprensivo y expresivo, indicador vinculado al adecuado desarrollo infantil temprano.

El 23,7% de los niños de 1 a 11 años realizó prácticas adecuadas de salud bucal

En el año 2025, el 23,7% de los niños de 1 a 11 años realizó prácticas adecuadas de salud bucal. Asimismo, el 32,9% recibió atención odontológica durante los últimos seis meses.

24,4% de mujeres de 30 a 49 años se realizó pruebas de detección del VPH

La encuesta también mostró que en el año 2025, el 24,4% de las mujeres de 30 a 49 años se realizó pruebas de detección del virus del papiloma humano (VPH), porcentaje superior al registrado en 2024 (20,2%).

El 50,1% de las personas de 60 y más años presentó hipertensión arterial

Entre los principales factores de riesgo que afectan a la población adulta mayor destacó la hipertensión arterial, cuya prevalencia alcanzó el 50,1% en 2025. Asimismo, el 61,4% de las personas de 60 y más años presentó al menos una comorbilidad.


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