Lince primer distrito en promover el reciclaje para el cuidado del medio ambiente

La Municipalidad de Lince se une a la iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente con el programa “Tapas que Transforman”.

En la Municipalidad de Lince, desde inicio de nuestra gestión se ha venido fomentando iniciativas de educación ambiental como el programa “Lince Educca ” capacitando a promotores ambientales, jóvenes líderes para generar acciones y fomentando conciencia ambiental en niños, adultos y adultos mayores con la finalidad de potenciar un distrito eco amigable.

Dentro de estas acciones seguimos trabajando de la mano con el gobierno central para fortalecernos como distrito. Por ello nos integramos a una gran iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente (MINAM), que viene promoviendo una campaña nacional “Tapas que Transforman”, con el fin de fomentar el reciclaje y la participación ciudadana en favor del cuidado del ambiente.

La alcaldesa de Lince, Malca Shnaiderman, indicó “esta Iniciativa busca reducir la contaminación por plásticos, promover la economía circular y apoyar a niños en situación de vulnerabilidad mediante la recolección de tapas y es un compromiso como municipalidad trabajar de manera articulada, preciso la alcaldesa”.

Como parte de esta iniciativa la Municipalidad de Lince

recibió una estación de acopio de tapas plásticas, marcando el inicio de la participación en esta acción nacional. La campaña articula esfuerzos con asociaciones de recicladores formalizados para garantizar la adecuada valorización de los materiales recolectados, fortaleciendo las cadenas de reciclaje inclusivo y la generación de empleo verde.

Lince Ecoamigable

La Municipalidad de Lince, viene logrando importantes avances de gestión en materia ambiental. Por ejemplo, la cobertura total del servicio de recolección de residuos sólidos, la recuperación de áreas verdes, la producción de plantas en el vivero municipal y el fortalecimiento de programas de reciclaje con participación vecinal.

El Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (EDUCCA), una iniciativa que viene impulsando acciones permanentes de sensibilización y capacitación dirigidas a vecinos, estudiantes y organizaciones del distrito, que ha logrado un total de 34 072 beneficiarios en lo que va de nuestra gestión.

De esta manera, la Municipalidad de Lince reafirma su compromiso con la construcción de una ciudad más limpia, sostenible y responsable con el medio ambiente, promoviendo la participación ciudadana como pieza clave para el cuidado de los espacios públicos y los recursos naturales.