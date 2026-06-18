Día del Padre y Mundial 2026 elevarían demanda de delivery hasta en 45%

Este año, además, la celebración coincidió con la fiesta del fútbol, factor que incrementó las expectativas de ventas en diversos sectores.

El Día del Padre se consolidó como una de las fechas de mayor movimiento comercial del mes, impulsando el consumo en restaurantes, supermercados, postres y regalos. Este año, además, la celebración coincidió con la fiesta del fútbol, factor que incrementó las expectativas de ventas en diversos sectores.

ALTA DEMANDA

Según estimaciones de PedidosYa, la demanda de pedidos durante esta jornada crecería alrededor de 15 % en comparación con un domingo promedio y hasta 45 % respecto al Día del Padre de 2025. La empresa atribuye este incremento a las reuniones familiares, los encuentros deportivos y una mayor demanda de productos complementarios como bebidas, snacks y regalos.

La categoría de restaurantes se perfila como la de mayor consumo, con un crecimiento estimado de 12 % frente a un domingo habitual. Entre las opciones más solicitadas destacan las parrillas, pollerías, hamburguesas, pizzas, pastas y platos de comida criolla. Asimismo, los postres registrarían una alta demanda como complemento de las celebraciones familiares.

La compañía también prevé un incremento en las compras de último minuto a través de plataformas de delivery. Entre los productos más solicitados figuran artículos tecnológicos, accesorios, bebidas, productos deportivos y de cuidado personal, además de las compras realizadas en la categoría farmacia.

De acuerdo con las proyecciones de la empresa, el Día del Padre representaría entre el 5 % y el 8 % de las ventas totales de junio, consolidándose como una de las campañas comerciales más importantes del año para el sector de reparto y consumo a domicilio.