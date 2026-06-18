Manchay: Padres de menor fallecido dentro de comisaría piden justicia

La controversia continúa por la muerte de un joven de 17 años en una comisaría en Manchay, un hecho que aún permanece sin aclararse y genera el rechazo de la población.

Como se recuerda, el adolescente de falleció el pasado 15 de junio dentro de la carceleta de la comisaría de Manchay, en Pachacámac, tras permanecer dos días detenido por estar involucrado en un presunto robo.

La necropsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por ahorcamiento, mientras el caso se encuentra bajo investigación.

Denuncias de la familia

Los padres del menor reportan irregularidades severas y afirman que nunca se les notificó de la detención, y encontraron los restos de su hijo con aparentes signos de maltrato físico.

Lo más grave es que, además, denuncian que se usó la huella dactilar del menor para firmar una "constancia de buen trato" después de su fallecimiento, también denuncian que unos efectivos policiales les pidieron comida para poder dejar en libertad a su menor hijo.

Los padres piden justicia y afirman que tienen identificados a los agentes que le pidieron la comida que llegó por delivery hasta la comisaría de Manchay.

Cabe señalar que, las investigaciones prosiguen y sobre este tema, el Comandante General PNP Óscar Arriola, descartó la responsabilidad de los efectivos de la dependencia policial en la muerte del menor, sin embargo, afirma que distintas divisiones de la Policía Nacional siguen con las investigaciones.