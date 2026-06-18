Lince impulsa emprendimientos de mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad

Con el objetivo de fortalecer la economía local y generar espacios de inclusión para los vecinos que desarrollan iniciativas productivas, la Municipalidad de Lince realizará el "Festival de Emprendedores Linceños 2026", una feria que reunirá a mujeres emprendedoras, adultos mayores y personas con discapacidad en un espacio destinado a promover sus productos y servicios.

La alcaldesa de Lince, Malca Shnaiderman, destacó que este tipo de iniciativas buscan brindar mayores oportunidades de desarrollo a los vecinos y contribuir al crecimiento de sus negocios. "Desde la municipalidad trabajamos para generar espacios que permitan visibilizar el talento de nuestros emprendedores y fortalecer su economía familiar. Esta feria es una muestra del esfuerzo, la creatividad y la capacidad de superación de nuestros vecinos", señaló.

TALLERES PRODUCTIVOS

La actividad se desarrollará los días 19 y 20 de junio, de 11:00 a. m. a 7:00 p. m., en la explanada de la Biblioteca Infantil Carlota Carvallo, ubicada en el Parque Ramón Castilla. El evento congregará a integrantes de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED), el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM), los Talleres Productivos y la Escuela de Mujeres Emprendedoras, quienes expondrán el resultado de su esfuerzo y creatividad.

Durante la feria, los asistentes podrán encontrar una amplia variedad de productos, entre ellos manualidades, bisutería, artesanías, cuadros decorativos, adornos para el hogar, prendas de vestir y juguetes. Asimismo, habrá una zona gastronómica con platos y postres preparados por emprendedores locales.

INICIATIVAS INCLUSIVAS

La comuna invitó a la ciudadanía a participar en esta actividad y apoyar a los emprendedores del distrito mediante la adquisición de productos elaborados localmente, contribuyendo así al fortalecimiento de la economía vecinal y al desarrollo de iniciativas inclusivas.