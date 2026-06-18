Día del Padre: vecinos compartieron actividades gratuitas en San Isidro

Las actividades gratuitas promovieron el cuidado del medio ambiente, la creatividad y la integración familiar mediante experiencias de aprendizaje y recreación.

A pocos días de celebrarse el Día del Padre, decenas de familias participaron en las actividades organizadas por la Municipalidad de San Isidro, donde aprendieron a elaborar jabones artesanales, exploraron el mundo de la robótica y conocieron técnicas para la preparación de cócteles a base de pisco. La iniciativa promovió espacios de aprendizaje, integración y recreación para vecinos de todas las edades.

La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, destacó la importancia de generar espacios que promuevan la unión familiar y el desarrollo de actividades educativas y sostenibles. “Buscamos que las familias compartan experiencias significativas y encuentren en estos espacios una oportunidad para aprender, divertirse y crear recuerdos especiales”, señaló.

La jornada se inició en el Parque Manuel Villarán con el taller ambiental “Elabora jabones artesanales para papá”, que congregó a 43 participantes. Durante la actividad, los asistentes aprendieron a elaborar productos utilizando ingredientes naturales, fomentando prácticas responsables con el medio ambiente y promoviendo alternativas sostenibles para el cuidado personal.

Posteriormente, la Biblioteca Infantil fue escenario del taller “Robótica Creativa: Inventores con Papá”, donde 22 participantes entre padres e hijos desarrollaron habilidades relacionadas con la tecnología, la creatividad y la resolución de problemas mediante dinámicas de construcción y experimentación.

Las celebraciones culminaron en el Centro Cultural El Olivar con la masterclass “Pisco: Celebrando a Papá”, que reunió a 130 participantes. Durante la sesión, los asistentes conocieron más sobre la historia y características de la bebida bandera del Perú, así como técnicas básicas para la elaboración de diversos cócteles.

Estas actividades desarrolladas por la Municipalidad de San Isidro buscaron promover espacios de convivencia familiar, aprendizaje y recreación en el marco de las celebraciones por el Día del Padre.

A través de estas iniciativas, la comuna reafirma su compromiso con el desarrollo de actividades que fomenten la integración de las familias, la creatividad, el aprendizaje y el cuidado del medio ambiente, contribuyendo al bienestar de la comunidad sanisidrina.