Capturan a integrantes de ‘La Seguridad del Sur’ en Lurín: extorsionaban empresas de transporte

Tras acciones de inteligencia, la Policía Nacional logró detener en Lurín a miembros de la red criminal ‘La Seguridad del Sur’, banda que extorsionaba a empresas de transporte público de ese distrito.

Agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) intervinieron el centro de operaciones de esta organización delincuencial, donde se consiguió la captura en flagrancia de dos de sus integrantes.

CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA

Ellos son Martín Román, alias ‘Martín’, y Mario Huamán, conocido como ‘El Viejo’, quienes serán investigados por el delito contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de armas, municiones y explosivos.

Las autoridades también incautaron una moderna motocicleta, tres teléfonos celulares, una laptop y un dron, equipos que serán sometidos a distintas pericias como parte del proceso de investigación.