Callao proyecta sistema de transporte similar al Metropolitano para mejorar la movilidad

La iniciativa forma parte del nuevo Plan de Movilidad Urbana y contempla corredores de buses, líneas de metro y otras obras que buscan modernizar el transporte en el primer puerto.

La Municipalidad Provincial del Callao anunció la puesta en marcha de un ambicioso Plan de Movilidad Urbana que incluye la creación de un sistema de transporte inspirado en el Metropolitano. La propuesta, elaborada en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), busca optimizar los desplazamientos y reducir la congestión vehicular en la provincia constitucional.

El alcalde César Pérez explicó que este proyecto permitirá contar con una red de transporte integrada y eficiente, orientada a disminuir los tiempos de viaje y los costos de traslado para miles de ciudadanos. Además, destacó que el plan servirá como una guía para el desarrollo de futuras obras de infraestructura vial y transporte público.

Entre las iniciativas contempladas figuran cuatro nuevas líneas de metro, tres corredores de buses de tránsito rápido, 25 vías con carriles exclusivos para transporte público y la implementación de un teleférico. Estas obras demandarían una inversión cercana a los 20 mil millones de dólares y fortalecerían la conexión con Lima Metropolitana.

LÍNEA 7 DEL METRO

Asimismo, el plan incluye la futura Línea 7 del Metro, que unirá el Parque Industrial de Ancón y la Ciudad Bicentenario con los puertos de Chancay y Callao. Este proyecto tendría una extensión de 28 kilómetros y beneficiaría a más de 850 mil habitantes de diversos distritos de Lima Norte y el Callao, impulsando el desarrollo económico y logístico de la zona.