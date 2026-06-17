Médicos de EsSalud salvan a mujer de 66 años con prótesis biológica en el corazón

Especialistas del hospital Sabogal le realizaron un corte de cinco centímetros en el pecho para reemplazar válvula aórtica en una operación que duró 5 horas.

Un nuevo reto médico afrontó el equipo multidisciplinario del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, al realizar una cirugía de alta complejidad al corazón de una asegurada de 66 años, a quien se le reemplazó la válvula aórtica por una prótesis biológica, lo que le permitirá retomar sus actividades en el menor tiempo posible.

La paciente Katy Müller Medina acudió a un chequeo médico tras presentar agotamiento y falta de aire. Sin embargo, fue diagnosticada con estenosis aórtica severa, es decir, un estrechamiento grave de la válvula principal del corazón que impedía el flujo normal de la sangre. Además, la arteria aorta, encargada de distribuir la sangre al resto del cuerpo, presentaba una dilatación similar a un globo debilitado, lo que representaba un riesgo crítico para su salud.

El Dr. Pedro Rojas Sánchez, cirujano cardiovascular del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, precisó que la intervención fue de alta complejidad, pero con un enfoque de vanguardia. “La cirugía consistió en reemplazar la válvula aórtica por una prótesis biológica adecuada para su edad. Aparte de ello, se reemplazó todo el segmento de la aorta, el vaso sanguíneo más importante del cuerpo, por una prótesis especial”, detalló el especialista.

A pesar de la magnitud del reemplazo, se optó por una técnica que prioriza el bienestar del paciente. “El procedimiento se realizó mediante una cirugía mínimamente invasiva, con un corte de aproximadamente cinco centímetros en el pecho”, explicó. Asimismo, el especialista destacó que esta técnica ofrece grandes beneficios: reduce la agresión al organismo, los pacientes sienten menos dolor, la recuperación es más rápida y permite iniciar las actividades de rehabilitación en menos tiempo.

Gracias, EsSalud

Para Katy, el apoyo de su familia fue su principal motor durante este difícil proceso y no dejó pasar la oportunidad de brindar unas sentidas palabras a los profesionales que la atendieron.

“Agradezco mucho al doctor Pedro Rojas y a todo el equipo de EsSalud. Han hecho un excelente trabajo conmigo. Muchas bendiciones para ellos”, manifestó emocionada tras su rápida recuperación.