¿Están los delincuentes mejor armados que la Policía? Esto revela un informe

Un informe periodístico reveló las dificultades que enfrentan los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) debido a presuntas deficiencias en el equipamiento utilizado para combatir la delincuencia y el crimen organizado.

Según un reportaje de La Calle no Calla, numerosos agentes continúan empleando revólveres de varios años de antigüedad y municiones consideradas obsoletas, mientras que organizaciones criminales y bandas dedicadas a la extorsión tendrían acceso a armas semiautomáticas de mayor capacidad e incluso fusiles de guerra.

Durante el informe, algunos efectivos señalaron que el desgaste del armamento obliga a realizar reparaciones improvisadas para mantenerlo operativo. Asimismo, manifestaron que determinados equipos presentan deterioro producto de los años de uso.

FALTA DE RECURSOS

Los agentes también afirmaron que, ante la falta de recursos, en algunos casos deben asumir con fondos propios la compra de implementos necesarios para el servicio, como accesorios para el armamento, radios de comunicación, fundas, chalecos y repuestos para vehículos policiales.