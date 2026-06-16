Policía motorizado choca con mototaxi en VMT: fue internado con heridas de consideración

Según testigos, un policía motorizado resultó con heridas de consideración tras chocar con un mototaxi, en el cruce de las avenidas San José y La Unión, en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT).

El agente circulaba a gran velocidad por la avenida La Unión cuando, al llegar a la citada intersección, impactó con el mototaxi, cayendo pesadamente al suelo; comenzó a pedir que llamen una ambulancia.

SIRENAS NO ESTABAN ACTIVAS

Los vecinos advirtieron que el agente accidentado iba con otro motorizado y que ambos policías no tenían las sirenas de sus unidades activadas al momento del accidente de tránsito.

El policía fue trasladado de emergencia al Hospital María Auxiliadora, donde quedó internado. Cabe mencionar que en el mototaxi viajaba una mujer, que solo sufrió lesiones leves.