Capturan presunto ladrón de viviendas en San Luis: trató de escapar por los techos de varias casas

La Policía Nacional capturó a un presunto ladrón de viviendas en el distrito de San Luis. La detención se logró luego que las cámaras de seguridad captaran al sujeto trepando la reja de seguridad e ingresando al patio de una casa.

Las imágenes revelaron el accionar del detenido, Antonio Chacón, de nacionalidad venezolana. El sujeto llegó al lugar en una bicicleta y con el torso descubierto, tras seleccionar la casa que iba a robar procede a escalar por la reja.

BAÑO DE UNA VIVIENDA

Al notar la presencia de la policía, Chacón Mejía intentó darse a la fuga desplazándose a través de los techos de viviendas cercanas. Finalmente, luego de unos minutos de persecución, fue detenido en el baño de una vivienda.

Tras su captura, el detenido fue trasladado a la comisaría de San Luis, donde quedó a disposición de las autoridades para el inicio de las investigaciones. Vecinos destacaron la rápida acción de los serenos y de los agentes policiales.