La Victoria: un muerto y tres detenidos deja intento de asalto en Mercado Mayorista de Frutas

Según primeras informaciones, un muerto y tres detenidos dejó esta tarde un intento de asalto en el Mercado Mayorista de Frutas de La Victoria; los delincuentes se enfrentaron a la policía que brindaba seguridad en el centro de abastos.

El enfrentamiento ocurrió cuando cuatro delincuentes llegaron al mercado en dos motos con la intención de asaltar a un comerciante, pero, al percatarse de los policías, abrieron fuego contra ellos, provocando un intercambio de disparos.

ARMAS Y MUNICIONES

Los cuatro sujetos lograron ser neutralizados. Dos de ellos resultaron heridos de bala y trasladados a un centro de salud, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de uno de los intervenidos; su identidad no fue revelada.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri); se les incautaron armas, dos motocicletas, municiones y un celular que habría sido utilizado para coordinar el presunto asalto.