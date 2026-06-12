Rafael López Aliaga postularía nuevamente a la alcaldía de Lima: Estoy viendo esa alternativa

El exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, señaló que evalúa postular nuevamente al municipio capitalino; aseguró que en los próximos días habrá tomado una decisión sobre el tema.

"Estoy decidiendo, todavía lo voy a anunciar el martes, que es el último día para decidir, pero estoy decidiendo volver a ser alcalde. Sí, estoy viendo esa alternativa", declaró durante una actividad en Manchay.

LEGISLACIÓN ELECTORAL

Si opta por retornar al ámbito municipal, no podría asumir la curul de senador que logró en los últimos comicios. Según la normativa, en caso de renunciar a ese escaño, este sería ocupado por Absalón Vásquez.

La legislación electoral prohíbe la reelección inmediata de alcaldes en la misma localidad, por lo que López Aliaga no podría volver a candidatear a la Alcaldía de Lima; una opción sería que postule a teniente alcalde.