Festival del Pan y Dulces el 12, 13 y 14 en San Borja

El 12, 13 y 14 junio se realizará el Festival del Pan y Dulces en la Alameda de La Peruanidad cruce de la Av. San Borja Norte con Aviación, en San Borja.

El público podrá asistir desde las 9:00 a.m. para degustar una gran variedad de panes de distintas partes del país que llegarán para deleite de los visitantes.

El Día Nacional del Pan Peruano se celebra cada 13 de junio para reconocer la importancia cultural, histórica y gastronómica del pan en Perú.

Su objetivo principal es conmemorar y destacar la relevancia del pan en la alimentación diaria, así como su valor cultural, histórico y económico.

Se ofrecerá panes de diversos lugares del país como el pan chuta, tanta wawa, pan chapla, pan de Oropesa, pan de tres puntas, pan de cebada, pan de chía, pan de 7 semillas entre otros más.

A esta diversidad de panes se unirán los dulces de antaño que vienen muy bien con este continuo cambio de clima. Deleitarán los paladares dulceros de los asistentes postres como la bola de oro, ranfañote, sanguito, melcocha, arroz con leche de convento, mazamorra morada, arroz zambito.

También se ofrecerán deliciosos y crocantes picarones, budín de chancay, mazapán, guargüeros, alfajores entre otros más.

Ya tiene una cita el 12, 13 y 14 de junio en el Festival del Pan y Dulces en San Borja. Los esperamos con los mejores panes y dulces del Perú.