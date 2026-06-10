Los Milagros de Jesús llega a Panamericana TV este lunes 15 de junio

La serie bíblica se emitirá desde las 7:30 p.m. y promete conmover a los televidentes con historias de fe, esperanza y transformación desde su primer episodio.

¡La espera terminó! Desde este lunes 15 de junio, a las 7:30 p.m., llega a las pantallas de Panamericana Televisión la esperada serie Los Milagros de Jesús, una producción que busca cautivar al público con relatos inspirados en los pasajes bíblicos más conmovedores.

Esta serie retrata la vida de Jesús y su mensaje de amor, compasión y ayuda al prójimo, mostrando cómo acompañó a las personas más necesitadas en momentos de dolor, enfermedad y desesperanza. Cada episodio presentará historias marcadas por la fe y la posibilidad de encontrar luz incluso en los momentos más difíciles.

Los Milagros de Jesús recrea pasajes bíblicos que reflejan el impacto de sus enseñanzas en la vida de hombres y mujeres que se sentían derrotados ante la adversidad, pero que hallaron consuelo, fortaleza y una nueva oportunidad a través de la fe.

Una historia de fe y esperanza en Panamericana TV

No te pierdas el gran estreno de Los Milagros de Jesús, este lunes 15 de junio a las 7:30 p.m., solo por Panamericana Televisión, y descubre una serie que promete emocionar a las familias peruanas con historias de amor, milagros y esperanza.