SMP: sujetos en motocicleta arrojan granada contra local de empresa de transportes Z-Buss

Según se conoció, anoche desconocidos arrojaron una granada contra el local de la empresa de transportes Z-Buss, ubicado en la cuadra 41 de la avenida Alfredo Mendiola, urbanización Naranjal, en San Martín de Porres (SMP).

Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegó inmediatamente al establecimiento —desde donde salen ómnibus con destino a las ciudades de Huaral, Chancay y Hacho— para neutralizar el artefacto explosivo.

SERÍA UNA REPRESARÍA

Testigos indicaron que alrededor de las 10:00 de la noche, dos personas llegaron al lugar en una moto y lanzaron el explosivo cuando el local ya estaba cerrado. Sin embargo, había empleados en el interior del establecimiento, informa RPP.

Las indagaciones preliminares señalan que se trataría de una represaría, debido a que los dueños de la empresa de transportes habrían denunciado previamente constantes amenazas de extorsionadores exigiéndoles pagar cupos.