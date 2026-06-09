Ministerio Público solicita ocho meses de prisión preventiva para Nadeska Widausky

La Fiscalía pidió cambiar la medida de comparecencia simple por prisión preventiva contra la modelo e influencer, investigada por presunto lavado de activos y desbalance patrimonial.

El Ministerio Público solicitó este martes al Poder Judicial imponer ocho meses de prisión preventiva contra la modelo e influencer peruana Nadeska Widausky, en reemplazo de la medida de comparecencia simple que actualmente afronta por el presunto delito de lavado de activos.

La solicitud fue presentada por el Primer Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos. Según la tesis fiscal, la también cantante es investigada por la modalidad de ocultamiento de beneficios ilícitos y por presentar un presunto desbalance patrimonial.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Widausky habría generado beneficios ilícitos mediante propiedades y vehículos en favor de Ítalo Farías y Alfredo Vallejo. Asimismo, la Fiscalía indicó que la medida coercitiva busca garantizar que la investigada afronte en el país el juicio oral, para el cual se ha solicitado una pena de ocho años de prisión efectiva.

PERMANECE RECLUIDA

Actualmente, Nadeska Widausky permanece recluida en el Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad Anexo de Mujeres, en Chorrillos, tras dictarse nueve meses de detención preventiva con fines de extradición. La modelo también es requerida por la justicia de Bélgica mediante una notificación roja de Interpol por presuntos delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenaza.