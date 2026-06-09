Autoridades evalúan posibles infracciones electorales cometidas por personeros y miembros de mesa

Tras evidenciarse presuntas irregularidades durante la segunda vuelta electoral, se detectaron rayones en diversas cédulas de sufragio, situación que despertó sospechas sobre una posible manipulación del material electoral.

Este hecho se registró en distintos puntos de votación de Lima, como el colegio Enrique Milla Ochoa, en el distrito de Los Olivos, y el Estadio Municipal de Surquillo, donde 51 cédulas correspondientes a la mesa N.° 051998 presentaban marcas que terminaron anulando esos votos y deteniendo a los encargados de las mesas de votación.

SITUACIÓN REPETITIVA

Asimismo, Walter Gutiérrez, abogado de uno de los detenidos, señaló que la existencia de estos rayones en las cédulas no constituye una prueba que permita afirmar que fueron realizados por las personas intervenidas. “Estos rayones no se encontraba dentro del recuadro, no se puede decir que alguno de los miembros de mesa haya tratado de beneficiar de alguno de los dos partidos”, indicó.

Además, Carlos Quiroz, abogado de otro de los detenidos, agregó que la detención sería injusta, ya que los intervenidos se encontraban incluso reemplazando a los miembros de mesa titulares. “Lo más curioso que por cumplir con su votación no han sido los titulares no han sido los suplentes”, agregó.

SE LES IMPUTARON DELITOS

Por otro lado, las autoridades policiales consignaron en sus investigaciones que los detenidos habrían atentado contra la voluntad popular y el derecho al sufragio, por lo que podrían afrontar una condena de varios años de prisión. “El artículo 359, específicamente en el numeral 4 del código penal contempla que una persona que esté involucrada en estos hechos podría recibir una pena entre dos a ocho años de prisión”, agregó José Tello, experto en temas electorales.