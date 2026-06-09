Familia exige justicia para chofer asesinado en ataque contra bus de transporte público

Tras el ataque a una unidad de transporte público de la empresa Etupsa en el distrito de San Martín de Porres, que lamentablemente dejó como saldo la muerte de uno de sus conductores, identificado como Simón Gómez, de 62 años y natural de Huancayo.

Los familiares expresaron su dolor por la pérdida de su ser querido, a quien describieron como una persona muy apreciada tanto en el ámbito familiar como laboral. Asimismo, exigieron a las autoridades una pronta investigación para esclarecer los hechos y que su muerte no quede impune.

LAMENTAN SU MUERTE

Asimismo, sus restos fueron velados en compañía de familiares y seres queridos, quienes expresaron su profundo dolor por la pérdida y destacaron las cualidades de quien le arrebataron injustamente la vida. “A nosotros nunca nos hizo faltar nada, él se dedicaba a trabajar mañana, tarde y noche (...) así era todos los días”, indicó un familiar de Simón.

Además, en medio de la expectativa por conocer al próximo presidente de la República, la esposa de la víctima hizo un llamado a las futuras autoridades para que prioricen la lucha contra la extorsión y la inseguridad ciudadana. “Quien entre hoy al poder como presidente, lo primero que se enfoque es a terminar con esta extorsión; mira, me quitan a mi esposo sano”, agregó.

PAGABAN CUPOS

Por otro lado, la esposa de la víctima relató que tenía conocimiento de los pagos por extorsión que venía realizando la empresa Etupsa. “Mi esposo siempre me contaba que estaba pagando una extorsión a dos grupos en el norte y en el sur”, concluyó.