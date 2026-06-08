Dólar cierra a la baja y se cotiza en S/3,43 en medio del conteo de votos de la segunda vuelta

El precio del dólar en nuestro país cerró este lunes 8 de junio a la baja y se ubicó en S/3,43, según un informe emitido por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), mientras continúa el conteo oficial de votos de la segunda vuelta presidencial entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

La divisa estadounidense registró una caída de 1,15% respecto al cierre del viernes 5 de junio, cuando se cotizó en S/3,47. En el mercado paralelo, el dólar alcanzó los S/3,46 para la compra y S/3,47 para la venta, mientras que en los principales bancos se ubicó en S/3,39 la compra y S/3,50 la venta.

De acuerdo con Javier Pineda, gerente general de Billex, la jornada cambiaria estuvo marcada por una fuerte volatilidad debido a la incertidumbre política. El dólar abrió en S/3,50, llegó a tocar los S/3,52 y posteriormente redujo su valor tras la intervención del BCRP mediante la colocación de swaps cambiarios.

ESCENARIO DE VOLATILIDAD

Asimismo, especialistas señalaron que el comportamiento del tipo de cambio también estuvo influenciado por el contexto internacional, especialmente por los recientes indicadores económicos de Estados Unidos. Mientras tanto, el mercado permanece atento al avance del conteo electoral, por lo que se prevé que la volatilidad continúe en los próximos días.