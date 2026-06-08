Papa León XIV estaría llegando a nuestro país el 10 de noviembre, señaló el presidente Balcázar

Tras salir de la institución educativa Pedro Labarthe, en Chiclayo, región Lambayeque, donde sufragó en la segunda vuelta electoral, el presidente José Balcázar confirmó la llegada del Santo Padre.

“[¿Cuándo viene el papa León XIV?] Está programado a partir del 10. [¿de noviembre?] Sí, 10 de noviembre”, manifestó el jefe de Estado a los numerosos medios de prensa que aguardaban su salida.

SIGNIFICADO ESPECIAL

Como se recuerda, el canciller Carlos Pareja indicó que el sumo pontífice tiene previsto visitar tres países de la región, incluido el Perú, donde permanecería unos dos días participando en actividades.

La visita tendrá un significado especial debido a los vínculos de León XIV con el Perú. Antes de ser papa, Robert Prevost tuvo una extensa labor pastoral en el país y ejerció como obispo de Chiclayo.