Segunda Vuelta Electoral: vocero de Reniec niega que joven votante figure como fallecido

Señaló que se trató de una observación mal interpretada, pues no cambió su foto cuando gestionó su nuevo DNI, figura con la fotografía cuando era menor de edad.

Jorge Puch, vocero del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), dijo que el caso que denunció el joven Juan Montenegro, que fue a votar y figuraba como fallecido, es una confusión.

Señaló que no figura como fallecido, sino que tiene una observación, pues no cambió su foto cuando gestionó su nuevo DNI, figura con la foto cuando era menor de edad; ese es el tema.

CAMBIAR FOTO

No hay otro motivo; por ello, pese a esta confusión, pudo votar sin problemas. Considera que en este caso hubo una mala interpretación que se solucionará con un cambio de fotografía.

Finalmente, hizo un llamado a los jóvenes a cambiar la foto de su DNI, para evitar inconvenientes como los registrados, sobre todo porque se vienen las elecciones municipales y regionales.