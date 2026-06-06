Segunda Elección Presidencial: Reniec brindó más de 43 mil atenciones de DNI en víspera de elecciones

A pocas horas de la segunda vuelta electoral este domingo 7 de junio, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) desarrolló una jornada extraordinaria de atención en más de 25 oficinas en todo el país para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus documentos de identidad. Durante la jornada del sábado, la institución registró 43 248 atenciones a nivel nacional.

Del total de atenciones realizadas, 35 854 correspondieron a entregas de DNI y 7 394 a trámites de identificación, permitiendo que miles de ciudadanos obtengan su documento de identidad antes de acudir a votar.

Miles de ciudadanos recogieron su DNI antes de acudir a las urnas

Las agencias habilitadas atendieron en horarios especiales para facilitar principalmente la entrega de documentos nacionales de identidad pendientes de recojo. Asimismo, se brindó atención para diversos trámites registrales en beneficio de los ciudadanos que requerían actualizar o gestionar su documentación antes del proceso electoral.

El Reniec recordó que los electores podrán sufragar con su DNI, incluso si este se encuentra vencido, de acuerdo con las disposiciones vigentes para la segunda vuelta electoral.

DNIe Exprés permitió entregar más de 3 mil DNIe en menos de 24 horas.

Como parte de las medidas implementadas para garantizar el derecho al voto, la institución puso a disposición de la ciudadanía el servicio DNIe Exprés, orientado a acelerar la atención de solicitudes de identificación vía web en los días previos a la jornada electoral.

Desde el jueves 4 de junio a la tarde del sábado, se registraron 3 387 solicitudes de DNIe para entrega en centros de impresión habilitados. Asimismo, 3 748 documentos ya se encontraban impresos, 1 570 habían sido entregados a sus titulares, 3 459 solicitudes fueron atendidas dentro de las 24 horas posteriores a su registro y 275 DNIe fueron impresos y entregados el mismo día en que fueron solicitados.

Atención continuará este domingo 7 de junio

Con el objetivo de facilitar la identificación de los ciudadanos durante la segunda vuelta electoral de este domingo 7 de junio, el Reniec mantendrá la atención en 238 oficinas a nivel nacional. De ellas, 91 atenderán de 6:00 a. m. a 4:00 p. m. y 144 brindarán atención de 8:00 a. m. a 3:00 p. m, permitiendo principalmente el recojo de DNI y la atención de trámites vinculados a la identificación.

Los ciudadanos pueden consultar la relación completa de oficinas habilitadas y sus horarios de atención en los canales oficiales de la institución. (Ver aquí)