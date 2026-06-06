Autoridades electorales anunciarán los resultados presidenciales el próximo 15 de julio

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó que los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral podrían ser proclamados recién el 15 de julio, lo que significaría una espera de más de un mes para conocer al próximo presidente de la República.

Las autoridades explicaron que esta demora estaría relacionada con la aplicación del nuevo proceso de recuento de votos, un mecanismo que podría extender los plazos habituales de revisión y validación de los resultados electorales.

Asimismo, señalaron que esta modalidad ya fue utilizada durante la primera vuelta electoral, proceso en el que finalmente se confirmó el pase de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a la segunda vuelta.

NUEVO MECANISMO

La herramienta encargada de verificar la transparencia de las elecciones será el reencuentro de votos, modalidad que ya fue aplicada en la primera vuelta. “Cuando la Oficina Centralizada de Procesos Electorales detecta un acta que tiene ilegibilidad (...) se genera el acta observada y la manda al Jurado Electoral Especial”, indicó Grecia Rentería, vocera del JNE.

Asimismo, el JNE exhortó a las agrupaciones políticas a participar en las audiencias de recuento de votos, con el objetivo de fortalecer la transparencia del proceso electoral. “Invitamos a las organizaciones políticas para que asistan al recuento de votos en el Jurado Electoral correspondiente y posterior a ello se levanta un acta con la resolución del recuento”, agregó la vocera.