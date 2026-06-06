Material electoral comienza a distribuirse en instituciones educativas de Lima y Callao

A pocos días de la segunda vuelta electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el despliegue del material electoral hacia los distintos locales de votación con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo de la jornada electoral.

Para esta labor, se dispuso el traslado de los materiales desde los almacenes de la ONPE, ubicados en Lurín, mediante 217 camiones de carga con destino a los centros de votación de Lima y Callao. Asimismo, las unidades cuentan con resguardo policial para asegurar una distribución segura y ordenada.

Según informaron las autoridades de la ONPE, se estima que la totalidad del material electoral quede distribuida antes de la 1:00 p. m. del 6 de junio. De esta manera, se busca evitar los inconvenientes y retrasos registrados durante la primera vuelta electoral.

DISTRIBUCIÓN DE ACTAS ELECTORALES

Para la realización de esta distribución, representantes del Ministerio Público efectuaron una visita previa a los almacenes de la ONPE con el fin de supervisar y fiscalizar el proceso, garantizando que el traslado del material electoral se realice en condiciones adecuadas y con las medidas de seguridad correspondientes.

Asimismo, las instalaciones de la ONPE recibieron la visita del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, así como de la congresista Patricia Benavides, quienes verificaron el desarrollo de las acciones previas a la distribución del material electoral

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Por otro lado, se adoptaron estrictas medidas de seguridad, cada uno de los camiones fue asegurado con candados de seguridad, mientras que el material transportado permanece debidamente lacrado, impidiendo cualquier tipo de manipulación no autorizada.