Padre busca desesperadamente a su hija de 16 años tras recibir geolocalizaciones en Breña y Jesús María

La alerta se conoció en plena transmisión en vivo, cuando el padre de María José Bezada Cavero pidió ayuda para encontrar a su hija, desaparecida en circunstancias aún no esclarecidas. Según relató, recibió videos y geolocalizaciones que indicaban que la menor habría estado en una vivienda de Breña.

Tras llegar al primer punto señalado, los familiares descubrieron que la adolescente ya no se encontraba allí. Posteriormente, nuevas ubicaciones llevaron la búsqueda hasta una casa en Jesús María, donde vecinos reportaron movimientos sospechosos y solicitaron la presencia policial.

En medio de la tensión, el padrastro de la menor ingresó al inmueble acompañado por efectivos policiales para verificar si la adolescente se encontraba en el lugar. Además, se realizaron llamadas al celular de la joven, el cual seguía activo, aumentando la incertidumbre sobre su paradero.

Mientras las diligencias continuaban, familiares y vecinos permanecieron atentos a cualquier indicio que permitiera ubicar a María José. El caso generó gran preocupación debido a la rapidez con la que cambiaban las ubicaciones reportadas y a la desesperación mostrada por sus seres queridos durante la búsqueda.