Segunda Vuelta Electoral: no cometas estos errores porque invalidarán tu voto este 7 de junio

Este domingo se realiza la segunda vuelta electoral; Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) disputarán la presidencia de la república; los seguidores y simpatizantes de ambos candidatos deben evitar invalidar su voto.

Al respecto, los representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) explicaron detalladamente a los ciudadanos en varias plataformas digitales y en clases presenciales cómo se debe sufragar para evitar el voto nulo o viciado este 7 de junio.

RECOMIENDAN PRACTICAR

Precisa que la única forma válida de voto es aquella en la que se marca en la célula de sufragio, ya sea aspa (X) o una cruz (+), dentro del espacio correspondiente, el símbolo o la foto del candidato de su preferencia; recomiendan practicar para evitar inconvenientes.

Se invalida el voto cuando se marca, por ejemplo, con un símbolo distinto al aspa o la cruz, cuando la marca se realiza fuera del recuadro de la cédula o cuando se incluyen dibujos o palabras. No olvides llevar tu Documento Nacional de Identidad (DNI).