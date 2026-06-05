Segunda Vuelta: SAMU desplegará 29 ambulancias tras realizar más de 300 atenciones en primera jornada electoral

Con el objetivo de garantizar una atención oportuna a la ciudadanía durante la segunda vuelta de las Elecciones 2026, el Ministerio de Salud, a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), activará su Plan de Contingencia con el despliegue de 29 ambulancias ubicadas en Lima Metropolitana para responder ante cualquier emergencia.

Las unidades permanecerán en alerta operativa constante y serán monitoreadas en tiempo real desde la Central Reguladora del SAMU, lo que permitirá una respuesta rápida y coordinada tanto para los incidentes relacionados con el proceso electoral como para los que se presenten de manera habitual en la ciudad.

Atenciones prehospitalarias

Este despliegue se sustenta en el balance de la primera vuelta, periodo en el que el SAMU recibió 982 llamadas. Como resultado, se efectuaron 433 despachos de ambulancias y se concretaron 337 atenciones prehospitalarias, de las cuales 193 fueron resueltas en el lugar y 144 requirieron traslado a establecimientos de salud.

Estas cifras evidencian la importancia de contar con un sistema fortalecido durante eventos de alta concentración pública, donde suele incrementarse la demanda médica por descompensaciones, accidentes u otras emergencias.

Reforzar cobertura

Para esta segunda vuelta, el SAMU reforzará la cobertura en los principales locales de votación de Lima Metropolitana, donde figuran la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Ricardo Palma, la institución educativa 005 Rosa de Santa María en Breña, la Universidad San Martín de Porres en Santa Anita y la institución educativa emblemática Alfonso Ugarte en San Isidro. En ese sentido, las autoridades recordaron que, ante cualquier urgencia, la ciudadanía puede solicitar auxilio rápido marcando la línea gratuita 106 desde cualquier teléfono.

De acuerdo con el sector Salud, las emergencias más frecuentes en este tipo de eventos incluyen descompensaciones cardiovasculares, metabólicas o neurológicas, así como caídas, traumatismos, lesiones por aglomeraciones y accidentes de tránsito en los accesos a los centros de votación.