“Cocina con La Pocha”: Cuna Más te enseña a preparar un nutritivo puré de garbanzo con hígado frito

Este balanceado menú es ideal para prevenir la anemia infantil y reforzar el desarrollo físico y cognitivo de los niños menores de 36 meses.

En el Centro Infantil de Atención Integral (CIAI) “Micaela Bastidas”, en el distrito limeño de Puente Piedra, los niños disfrutan de un nutritivo almuerzo: puré de garbanzo con hígado frito y arroz fortificado. Por ello, esta semana “Cocina con La Pocha” nos enseña la preparación de este nutritivo potaje, ideal para menores entre los seis y 36 meses de edad.

Desde el Programa Nacional Cuna Más del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), cada semana ´La Pocha´ nos comparte una receta diferente para que las madres, padres y cuidadores principales puedan prepararla en casa, utilizando insumos con alto valor nutritivo como el hígado de pollo, garbanzo, papa amarilla o arroz fortificado.

Precisamente, el platillo de esta semana forma parte de los 64 000 almuerzos gratuitos que distribuye Cuna Más en los centros infantiles donde se brinda el Servicio de Cuidado Diurno (SCD).

Vea la receta en el siguiente enlace: https://n9.cl/2jvbg

Para el servido del plato, ´La Pocha´ recomienda dosificar las cantidades de acuerdo con la edad de los niños. Por ejemplo, si tiene de 12 a 23 meses, se recomienda servir cuatro cucharadas de arroz graneado, cuatro cucharadas de puré de garbanzo y dos cucharadas de hígado de pollo frito. Pero, si la edad está entre los 24 y 36 meses, lo recomendable es servir cinco cucharadas de arroz graneado, cinco cucharadas de puré de garbanzo y dos cucharadas de hígado de pollo frito.

“Cocina con La Pocha” vuelve la siguiente semana con más recetas saludables y fáciles de preparar en casa. Para más información sobre alimentación saludable para la primera infancia, se puede ingresar a: https://www.facebook.com/MidisCunaMas