Más de 10 mil instituciones educativas no tendrán clases por la segunda vuelta electoral

La suspensión de actividades académicas permitirá acondicionar los planteles que funcionarán como centros de votación para la segunda vuelta presidencial.

A raíz de la segunda vuelta electoral que se realizará este domingo 7 de junio, el Ministerio de Educación (Minedu) informó que alrededor de 10,131 instituciones educativas públicas y privadas pasarán temporalmente a la administración de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La medida se aplicará desde el viernes 5 de junio hasta el lunes 8 de junio y comprenderá únicamente a los colegios que funcionarán como locales de votación. El objetivo es garantizar que estos espacios se encuentren disponibles con la debida anticipación para un correcto desarrollo de la jornada electoral.

LOCALES DE VOTACIÓN A DISPOSICIÓN

Asimismo, el Minedu, en coordinación con las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), dispondrá la entrega temporal de los planteles incluidos en la relación elaborada por la ONPE.

Con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de la jornada electoral y facilitar el uso de las instalaciones, los directores de las instituciones educativas deberán supervisar tanto la entrega como la recepción de los ambientes que serán utilizados. Además, tendrán la responsabilidad de verificar y certificar que los locales sean devueltos en condiciones adecuadas una vez concluido el proceso electoral.

RECUPERACIÓN DE CLASES

Por otro, también se busca garantizar un buen desarrollo de las jornadas escolares y evitar afectaciones, por el MInisterio de Educación, estableció que las instituciones utilizadas para la contienda electoral deberán recuperar de manera presencial las horas que dejen de dictar durante estos días.