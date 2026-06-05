Más de mil conductores fueron intervenidos por manejar sin brevete en lo que va del año

En lo que va del año, se han registrado más de mil conductores intervenidos por no contar con licencia de conducir, una problemática que se ha vuelto recurrente y que continúa generando preocupación entre las autoridades.

Esta cifra se suma a las sanciones impuestas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), así como a las suspensiones y cancelaciones de licencias aplicadas desde 2025 a conductores que fueron intervenidos por manejar en estado de ebriedad.

Sin embargo, pese a las medidas y sanciones establecidas, muchos conductores continúan circulando sin contar con una licencia vigente, una situación que ha ido incrementándose con el paso de los meses y que representa un riesgo.

CONDUCTORES SIN LICENCIA

Muchos conductores denuncian este accionar por parte de sus colegas; asimismo, responsabilizan a las autoridades por no poner mano dura ante estos casos. “Muy irresponsables, pero la autoridad también no hace nada”, indicó un conductor.

Asimismo, esta situación también ha preocupado a los usuarios que usan diariamente estas unidades para transportarse. “Claro, es un riesgo para uno mismo, porque no prestan las garantías necesarias en este caso”, agregó un usuario.

SANCIONES IMPUESTAS

Por otro lado, la multa por cometer esta infracción puede llegar al 50% de una UIT, es decir, a un alrededor de 2,750 soles, además del internamiento del vehículo.