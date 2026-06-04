¡EXCLUSIVO! Datos personales se comercializan ilegalmente en Wilson

Un mercado ilegal de datos personales opera con total impunidad en plena avenida Wilson, en el Cercado de Lima, según reveló una investigación periodística del programa “La Calle No Calla”. En estos lugares clandestinos se ofrecen información detallada de hasta un millón de ciudadanos por un precio de 500 soles, sin ningún tipo de control ni restricciones.

De acuerdo con el informe, las bases de datos incluyen información sensible como direcciones domiciliarias, números de contacto, vínculos familiares, propiedades y vehículos registrados a nombre de las personas. Los vendedores aseguran contar con información actualizada no solo de ciudadanos comunes, sino también de funcionarios públicos y hasta policías.

Como parte de la investigación, el equipo periodístico comprobó el funcionamiento de estos sistemas utilizando datos de integrantes del propio programa televisivo. Los resultados mostraron que era posible acceder a información detallada sobre familiares directos, bienes registrados y otros datos privados que podrían ser utilizados con fines ilícitos.

RECOMENDACIÓN A LA POBLACIÓN

Ante esta situación, desde la Policía Nacional advierten que la filtración y comercialización de información personal representa una herramienta para bandas dedicadas a la extorsión y otros delitos, por tal motivo exhortaron a la ciudadanía a mantenerse alerta y denunciar cualquier amenaza o intento de extorsión que pudiera estar relacionado con el uso indebido de datos.