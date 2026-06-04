Experimento social evidencia el acoso callejero que muchas mujeres enfrentan a diario

Un experimento social realizado por el programa "La Calle no Calla" puso en evidencia las situaciones de acoso callejero que enfrentan diariamente muchas mujeres en la vía pública.

Una colaboradora recorrió diversas calles de la ciudad mientras registraba las reacciones de los transeúntes. Durante el recorrido recibió comentarios y expresiones ofensivas por parte de varios hombres.

Las imágenes captadas muestran que algunos individuos lanzaron frases sobre la apariencia física de la joven sin su consentimiento, mientras que otros realizaron gestos y conductas consideradas inapropiadas. Entre quienes protagonizaron estos hechos se encontraban personas de distintas edades, incluidos adultos mayores.

INDIGNACIÓN

Al concluir el experimento, la colaboradora expresó su malestar por las situaciones vividas durante el recorrido y señaló que la experiencia le permitió comprender el nivel de incomodidad y vulnerabilidad que muchas mujeres enfrentan cuando transitan por espacios públicos.