Hallan cadáver de mujer con signos de violencia en SMP: su esposo murió tras lanzarse de una azotea

Esta mañana, una mujer de 35 años fue encontrada sin vida en su casa ubicada en el jirón Las Encinas, en San Martín de Porres (SMP). Trascendió que la víctima fue identificada como Carmen V. P.

El cadáver estaba tendido en la cama de su dormitorio; vivía en el quinto piso de un edificio. Según las diligencias policiales, el cuerpo de la mujer presentaba evidentes signos de violencia.

TRAGALUZ DEL EDIFICIO

El hallazgo fue realizado por un familiar, quien llamó a la policía, que a los minutos llegó al departamento para las indagaciones; no se descarta que se trate de un caso de feminicidio.

Tras llegar la policía, la pareja de la mujer, identificada como Jorge R, de 36 años, se lanzó desde la azotea a través del tragaluz del edificio, cayendo hasta el primer piso, falleció en el acto.