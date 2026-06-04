Migraciones permitirá tramitar pasaportes sin cita previa en oficinas a nivel nacional

La implementación de esta medida responde a la creciente demanda de pasaportes y busca mejorar la experiencia de los usuarios durante el proceso de atención.

La Superintendencia Nacional de Migraciones implementó un nuevo sistema de atención a nivel nacional que entró en vigencia desde el 1 de junio, mediante el cual los ciudadanos ya no necesitarán gestionar una cita previa para tramitar su pasaporte electrónico.

Esta medida tiene como objetivo agilizar el acceso a este documento de viaje y reducir los tiempos de espera durante el proceso de atención. Asimismo, forma parte de las acciones de modernización impulsadas por la entidad para simplificar los trámites y eliminar barreras que dificultaban la atención de los usuarios.

PASAPORTE SIN PREVIA CITA

Según lo informado por Migraciones, los ciudadanos podrán acudir directamente a las sedes habilitadas dentro de los horarios de atención establecidos para tramitar su pasaporte electrónico, siempre que cumplan con los requisitos exigidos por la entidad.

Con este nuevo mecanismo, los usuarios serán atendidos de acuerdo con el orden de llegada en las oficinas de Migraciones, dejando atrás el sistema de citas virtuales que anteriormente era necesario para gestionar la emisión del pasaporte electrónico.

REQUISITOS PARA OBTENER EL PASAPORTE

Para hacer efectivo este trámite, los usuarios deberán presentar su Documento Nacional de identidad (DNI) vigente y en buen estado, además de haber hecho el pago de 120,90 soles correspondiente al derecho de expedición del pasaporte electrónico.